Virginia rebate críticas a respeito do preço de sua base: “Ou vocês acham que é baratinho?”

Neste domingo (05), a influencer lançou uma base de R$199,00 a unidade.

É gente, ela não ficou calada não. Após ser alvo de diversas críticas envolvendo o preço que colocou nas bases de sua linha, a WePink, a influenciadora Virginia Fonseca utilizou o seu instagram para rebater os comentários que vem recebendo.

“Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por eu lançar um produto com a qualidade de importado”, iniciou.

Logo em seguida, Virginia questionou o motivo de pegarem tanto no pé dela, como se ela não pudesse fazer um produto de qualidade e cobrar um preço “justo” pelo mesmo, assim como outras influenciadoras que também possuem suas marcas de maquiagem, os internautas estão comparando o preço.

“Por que elas podem e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença é que agora você pode ter um produto com qualidade de importado. Ele pode ser nacional (você encontra isso na WePink). E se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que fazer um produto com qualidade de importado é baratinho?”, debochou Virginia.

Ela ainda explicou que o produto não é apenas uma base, mas que a fórmula do mesmo é composta por ingredientes que auxiliam no trato da pele, exemplificando por meio de uma experiência pessoal.

“Nossa base não é só make, é uma dermomake. Hoje você pode não se importar com sua pele, mas no futuro… Tinha tempos que eu, Virginia, não utilizava base para fazer minhas makes, usava protetor solar com cor, porque eu fazia minhas makes diárias normais com base normal e no outro dia minha pele estava lascada. Por isso, optava por fazer com protetor solar. Nossa base cuida da pele, e isso é um diferencial”, explicou.

Por fim, a loira voltou a ressaltar a qualidade que os produtos da sua marca tem e afirmou que se a mesma não seguisse esse padrão não teria crescido do zero com a mesma.

“Se a WePink não tivesse esse padrão de qualidade elevado, vocês podem ter certeza que a gente não teria construído um quarto do que a gente construiu. Começamos do zero, tudo novo, sem ajuda de marca grande! Fomos nós, fazendo o que gostaríamos que tivesse no mercado”, finalizou a influencer.