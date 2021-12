Virgínia mostra o que é ser influencer e doa os lucros de sua empresa à cidades afetadas pela chuva

Virgínia Fonseca, influenciadora digital, vai doar os lucros de sua empresa para as cidades afetadas pela chuva na Bahia.

Fazer o bem, o papel do influenciador é esse minha gente e Virgínia tá aí dando o exemplo!

Virgínia dispensa apresentações, não é mesmo? A influenciadora digital e esposa de Zé Felipe mostrou a que veio quando viu a situação das cidades afetadas pelas chuvas no estado da Bahia, e sabe por que?

Porque a influenciadora fez um comunicado em seus stories no Instagram dizendo que até o dia 31 de dezembro, todo o lucro arrecadado com a venda dos produtos da We Pink, serão destinados às cidades afetadas pelas chuvas no estado da Bahia. Bacana não?







Ela ainda fez um apelo para pessoas que não podem doar em espécie, para que as pessoas postem em suas redes sociais. Faça o bem e jogue para o universo que toda esta energia de bondade e amor volta para você.

Outra personalidade que está empenhado em ajudar as cidades prejudicadas é Whinderson Nunes. Sendo assim Virgínia e Whinderson mostram a tantos influenciadores, qual o real papel de pessoas famosas e que possuem poder aquisitivo. Ajudar o próximo sempre!

Palmas pela atitude!