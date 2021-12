Lima Duarte não se ama e nunca foi amado por ninguém. Que história é essa?

O ator de 91 anos, Lima Duarte confessou que não se ama e que acha que nunca foi amado por mulher alguma ao longo de sua vida.

Vovô Lima Duarte fez várias confissões! Ao longo de seus 91 anos, o ator veterano, que coleciona diversos papéis que marcaram a história da teledramaturgia brasileira, disse que não se ama, mas ama seus personagens.

Em entrevista ao Extra, ele foi mais além e disse achar que nunca foi amado por nenhuma mulher. Citou Maitê Proença como um dos amores de sua vida na fase em que fizeram a novela “O Salvador da Pátria”. Mas atriz negou envolvimento e ressaltou o carinho que sente por Lima.

Lima Duarte e Maitê Proença em “O Salvador da Pátria”. Foto: Extra

O ator confessou que: “Sempre falava para as meninas terem cuidado comigo porque sou de Áries com ascendente em Escorpião, mas não entendo de Astrologia (risos). Acho que nunca nenhuma mulher me amou. Eu não me amo. Amo meus personagens”.

Lima Duarte hoje vive no sítio e sempre interage com os seguidores por meio do Instagram. Tanto ele, quanto o também ator, Ary Fontoura são representantes da terceira idade que atuam ativamente na rede social, criando uma proximidade com seus seguidores!