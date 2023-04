Viih Tube faz tour pelo corpo após o parto e web reage: “Por que o espanto?”

Internautas apoiaram a influenciadora por mostrar a realidade do corpo feminino pós parto, a loira ainda diz que alcançou um nível máximo de intimidade com os seguidores

O que faria Viih Tube aparecer de fralda na internet? Só um tour pelo seu corpo pós partpo mesmo. A musa tirou a roupa e mostrou todo o processo pós parto de Lua, sua filha com Eliezer. Os internautas foram à loucura ao ver o corpo real da influenciadora e não deixaram de elogiar a atitude dela por mostrar a realidade de muitas mães.

“Chegamos em um nível de intimidade que vocês me veem de fralda. Meu corpo dia após dia no pós parto pra vocês! E é isso aí, toda mamãe passa por isso, como foi com você?”, escreveu.

Um seguidores ainda escreveu que o público está muito mal acostumado com lipo HD e que ali ela estava mostrando a realidade pós parto, sem filtro ou enganação. Viih ainda prometeu mais vídeos assim.