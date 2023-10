“Vida nova aqui dentro”,diz Fernanda Paes Leme ao celebrar sua gravidez

Aos 40 anos, a atriz fez um ensaio junto de seu noivo, Victor Sampaio para anunciar a chegada de seu primeiro filho.

Minha gente, olha que noticia maravilhosa que acabei de receber nesse belo dia de sol carioca que eu tanto amo, então a minha queridíssima Fernanda Paes Leme acabou anunciar na manhã dessa quinta-feira (12) que está gravida do seu primeiro filho. Ela fez questão de fazer um ensaio babadeiro para divulgar a boa nova lado de seu amado, Victor Sampaio e de seu doguinho exibindo um ultrassom do bebê.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente… Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós quatro”, postaram eles em conjunto.