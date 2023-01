Vera Fischer testa positivo para COVID-19: “Estou melhorando”

Atriz tranquilizou os fãs e disse que já tomou quatro doses da vacina contra o vírus

Xiii, Vera Fischer usou as redes sociais para acalmar os seus fãs que descobriram que a musa está com Covid-19. A atriz ainda disse que está com as 4 doses da vacina em dia e que está melhorando a cada dia.

“Vocês estão preocupados comigo e eu agradeço muito. Estou melhorando e eu já tomei as quatro doses da vacina, estou repousando e logo, logo vou estar boa”, disse ela.

A loira ainda deu detalhes dos seus próximos passos no teatro. “Em breve vou estar no Teatro Prudencial – no Rio de Janeiro- com a peça ‘Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito’ e quero ver todos vocês lá, tá bom? Obrigada pelo carinho”, finalizou.