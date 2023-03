Vaza áudio da Patrícia Ramos falando da Key, só ouvi verdades! “Ela é muito escrota”

No áudio, a apresentadora, da a sua opinião, mais do que sincera, a respeito da ex-BBB e de seu fã clube, que está enfurecido com o resultado da repescagem.

Eita, é disso que eu gosto. Fogo no parquinho! Amores, nesta sexta-feira (24), mais uma gafe da produção do BBB está ganhando força nas redes sociais, isso porque, durante a transmissão do BBB Tá On, vazou um áudio da apresentadora Patricia Ramos destruindo a ex-BBB Key Alves. Sem saber que o áudio estava ligado, a contratada da Globo fala sobre o fã clube da jogadora de vôlei estar enfurecido com a sua "eliminação" da casa de repescagem e dá sua opinião mais do que sincera sobre a ex-confinada. "Gente, o fã-clube da Key está macetando, macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara", opinou Patricia. Logo em seguida, a apresentadora afirma que a idade da ex-BBB não é algo que justifique o seu comportamento, afinal, elas possuem a mesma idade e não têm as mesmas atitudes. "Eu falei: 'Mano, se ela chega pra mim me chamando de garota…'. Aí teve gente falando assim 'ah, é por causa da idade, ela é novinha'. Eu também. Eu tenho a mesma idade que ela, pô. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção, pra mim ela é uma adolescente de 15 anos", detonou a apresentadora.