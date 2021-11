Vaquejada com João Gomes em Mossoró teve sexo ao vivo, perturbação e coma alcoolico.

Uma vaquejada que aconteceu em mossoró no começo do mês teve sexo ao vivo, pessoas muito alcoolizadas e transtornos.

Eu estou simplesmente no chão! Com casal supostamente fazendo sexo em público, jovens em coma alcóolico e uma série de loucuras, Mossoró ta na boca do povo!

Olha… eu realmente nem sei como começar este texto, eu tô simplesmente em choque com a Vaquejada de Mossoró. E não se comenta outra coisa no Twitter e demais redes sociais.

A famosa Vaquejada de Mossoró aconteceu dia 13 de novembro, mas os registros do evento estão repercurtindo nas redes sociais. Vídeos e fotos ganharam força com os compartilhamentos e aí já sabem né? Viraliza Bebê!







Um acontecido que chamou muita atenção e ganhou sites de notícias da região e também da massa do Twitter é do casal supostamente fazendo sexo em público. A mulher não identificada é segurada por um rapaz, ela está de pernas abertas enquanto ele a segura no colo. Toda a cena assim… em público e ao ar livre embalados pelo pisêro de João Gomes. Uma pessoa intervém e fala algo com o casal. O rapaz sobe um pouco a calça e parece fechar o zíper!

Pessoas dormindo no chão de terra da vaquejada! Filmadas e sem perceber nada, elas continuam lá caídas. Algumas fontes disseram que estavam muito bêbadas e supostamente em coma alcóolico. E vocês podem ver um teaser, um tweet postado por um site de notícias da região que vem confirmar estes babados…

A pessoa que estava encarregada de olhar os carros no estacionamento simplesmente pegou o seu dinheirinho e matou seu serviço por conta própria, e estava lá curtindo o Show de João Dias.

Aliás o que tem nos shows do João Gomes minha gente? Olha o efeito que a música do cantor fez neste rapaz. Ele se rasga literalmente. Uma cena memorável que pode se tornar um meme! Siga a dica da Tia Kátia Flávia!

O certo é que uma série de pessoas ficou extremamente incomodadas com a vaquejada em sim. Pelo total descontrole do público. Do show de sexo ao vivo, ao incômodo de pessoas muito bêbadas… Enfim, uma festa em parece que os frequentadores estavam sedentos por tudo que uma noite pode oferecer…