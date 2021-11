Lary Bottino se pronuncia e pede desculpas! Você acredita nos argumentos da influenciadora digital?

Com medo de ser presa ou processada depois da irresponsabilidade de testar positivo para covid e ir para balada, Lary Bottino pede desculpas.

A influenciadora Lary Bottino foi para as redes sociais afim de conter a enxurrada de críticas que recebeu esta manhã. O filme queimou…

Com medo de ser presa ou processada, afinal, configura crime o ato da digital influencer Lary Bottino, a moça foi para as redes sociais, logo após Gabi Rippi e Maju Mazalli pularem fora da polêmica de que ela testou positivo para Covid e foi para uma festa encontrar as amigas.

Gabi e Maju se explicaram por meio de seus stories que não sabiam que Lary havia testado positivo e que também tomaram conhecimento da situação pela internet e sites de fofoca…

Gabriela Rippi se pronunciou pelo Instagram. Foto:: Reprodução.

Maju falou com seus seguidores sobre o acontecido. Foto: Reprodução.

No comunicado, Lary Bottino pede desculpas por sua atitude, por ter colocado sua vida em risco e de outras pessoas também. Ela também falou que sua avó morreu de Covid-19 e que ela teve a doença em outras duas ocasiões. No vídeo comunicado ela ainda ressalta que fez o exame PCR e também o exame de sangue e que deram negativo.

Lary pediu desculpas por sua atitude. Foto: Reprodução.

Lary falou que tinha certza que o resultado era falso positivo. Foto: Reprodução.

A influenciadora ainda fala que já havia testado negativo para Covid 19 outras tantas vezes e por este motivo tinha certeza que era um falso positivo. Ela não avisou ninguém e foi para a balada encontrar Gabi Rippi e Maju Mazalli.

Quando a água bate meu amor, o vídeo comunicado de pedido de desculpas vem numa rapidez impressionante, não é mesmo Lary?

Agora que tal publicar em suas redes os resultados dos exames, com data, hora e etc etc?

Quem tem c* tem medo, já dizia o ditado popular! Beijos de lux!