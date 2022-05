Meu Deus! Vanessa Lopes posta vídeo de carta aberta e desabafa: “Sinto falta da minha ingenuidade. Eu me perdi. Não aguento mais”

A tiktoker está passando por um momento muito delicado vindo da pressão da internet

Nesta segunda-feira, (30), Vanessa Lopes chocou seus seguidores ao postar um vídeo em forma de carta aberta para desabafar sobre os ataques que vem recebendo.

A tiktoker, que é recifense, demorou para postar pedidos de ajuda para a cidade que vem sendo castigada com as fortes chuvas. Com isso, os internautas começaram a ataca-la pela demora e a “cancelaram” por causa disso. Vanessa, então, postou o vídeo desabafando em seu canal no Youtube.

No vídeo, ela assume que está se sentindo pressionada e exausta e que o vídeo foi feito sem a família e seus assessores saberem. “É exaustivo a pressão da imagem, sorria toda hora, faz uma dieta, vai malhar, arrumar o cabelo, passa uma maquiagem, faz um botox, se veste direito, posta isso, não posta isso, faz aquilo, não faz aquilo, seja boazinha e sorria mesmo sem estar bem. Mesmo estando doente, mesmo estando desgasta, só sorria”, comentou em um dos trechos. Inclusive, ela revelou o quanto dizem que seu trabalho como influenciadora e tiktoker não podem ser consideradas trabalho. Pesado né?

Em outro trecho, bem emocionada, a influenciadora disse não aguentar mais as críticas e pede para que as pessoas tenham cuidado quando forem julgar alguém, pois não sabem o que o outro está passando. “Sinto falta da minha ingenuidade. Eu me perdi. Não aguento mais”, ressaltou a influencer. Isso é MUITO sério! A sanidade e saúde mental dessa garota precisam ser cuidadas com urgência!

Espero, do fundo do coração, que Vanessa se cuide e veja que se desgastar por essa pressão da internet não vale a pena e que o seu maior bem é sua saúde mental. Fica bem, Vanessa!