Valessa Popozuda dispara: ” Sentava linda no Matteus Alegrete do BBB 24″

Genteeeee, eu amo a Valesca! Estava eu aqui de bobeira pesquisando uma pauta bem legal no Twitter para compartilhar com vocês aqui, quando eu me deparo com essa postagem inusitada da funkeira sobre o Matteus do BBB 24 tomando banho de cueca e tendo sua bunda como centro das atenções.

“Sentava linda !!! depois mordia muito essa bundinha hahahahaha fazia o Alegrete fácil”

E tá errada, gente? Não tá! O Alegrete é um gato mesmo. E convenhamos que muita gente amou dar uma conferida na abundância do participante do BBB 24 assim como a funkeira.