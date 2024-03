Val Marchiori detona Gracyanne Barbosa: “Aquilo não é uma mulher, é um homem”

A socialite afirma que a esposa do cantor Belo perdeu a sua feminilidade devido ao seu corpo extremamente escultural.

Eitaaa! Amores, durante o último episódio que foi ao ar do podcast Hello Val, no qual ela entrevistava Alexandre Frota, a socialite Val Marchiori detonou a aparência da influenciadora e esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa.

Enquanto eles falavam sobre o corpo de pessoas musculosas, Val perguntou se Frota gostava e após ser respondida, a apresentadora do web programa citou a influenciadora.

“Gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma mulher, é um homem. Você não acha?”, afirmou Marchiori.

“Dizem que Belo gosta de homem…. Tô brincando”, respondeu Frota.

“Gente, mas é demais, falando sério. Não é nem uma mulher, parece um homem. Você ver a mulher de costas, é um homem. Eu não acho bonito. Mulher tem que ser feminina. Ela tem que se cuidar, mas manter o corpo dela feminino”, continuou a socialite.