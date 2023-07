“Vai poder ver o que o menino N** viu”, dispara ex-amante de Neymar

Fernanda Campos abriu as portas da produção de conteúdo adulto e anunciou a venda de fotos e vídeos na plataforma mais famosa da web

Essa novinha tem Only Fans! Fernanda Campos anunciou a sua chegada às plataformas de produção de conteúdo adulto e não deixou de pegar o gancho de ser ex-amante de Neymar para conseguir o seu espaço no mundo da fama. Com a propaganda de que os assinantes vão poder ver o que o Neymar viu, a assinatura chega a R$79 por mês.

“Agora você também vai poder ver o que o menino N*** viu”, escreveu ela na descrição do seu perfil na rede. Fernanda já tem 38 publicações na rede.

A ex-amante chegou a instigar de lingerie em uma revista que Neymar foi capa. Vale ressaltar que ela ganhou o seu espaço após a polêmica estourou aos 4 ventos.