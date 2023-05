Vai na Fé: Mesmo namorando com Jennifer, Hugo propõe remember com Kate

O ex-traficante levará um belo de tapão na cara e ainda terá a cara de pau de pedir que Kate não conte o que aconteceu para sua namorada.

Aff, gente! Só porque eu estava shippando muito esse casal o Hugo vai me aprontar uma dessas? Ao descobrir que Jennifer irá procurar Orfeu para tirar a limpo alguns empecilhos que vem encontrando ao tentar montar um processo contra Théo, como uma boa amiga, para proteger a garota, Kate vai atrás de Hugo para pedir que o ex-traficante impeça a estudante de direito.

Porém, esse encontro entre os dois não será dos melhores, pois, apesar de estar com a melhor amiga de Kate, Hugo dará em cima da ex-peguete e irá propor que eles tenham um remember, o que deixará a jovem espumando de raiva.

Incrédula com a atitude do ex, a filha de Bruna dará um tapão na cara do grafiteiro e afirmará que, assim como ela jamais furaria o olho da sua melhor amiga, a alma do garoto não tem salvação.

E como se já não bastasse, o mau caráter ainda terá a cara de pau de pedir que a amiga de Jennifer não conte sobre o que acabara de acontecer para a garota, afirmando que está ‘amarradão na dela’.