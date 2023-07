Vai na Fé: Kate depõe contra Theo, mas o tiro sai pela culatra

A vendedora de sanduíches confessará ter se envolvido com Rafa por vingança e isso será favorável para Theo no julgamento.

É inacreditável como o mal consegue se virar contra o bem dessa forma. Após, finalmente, decidir depor contra Théo, no processo de estupro a qual ele está respondendo, Kate terá que enfrentar o advogado do crápula, que fará a triste história de Kate se virar contra ela.

Durante seu depoimento, a vendedora de sanduíches abrirá o seu coração e falará da forma mais aberta possível sobre todas as atrocidades que o empresário já lhe fez, incluindo tentar lhe transformar na eterna princesa do baile, Sol.

Com o fim de seu relato, o advogado de defesa e Theo irá colocar Kate contra parede, fazendo com que a garota confirme ter escondido o seu envolvimento com Theo de Rafa, seu ex-atual-namorado, e fará com que, no desespero, Kate confesse que começou a namorar com o garoto para se vingar do empresário, o que a deixará em maus lençóis e favorecendo o empresário no julgamento.