Vai na Fé : Em busca pela redenção, Hugo irá se arriscar e surpreende a todos

O rapaz aceitará ser testemunha e irá depor contra Theo no julgamento

Eu não sei vocês, meus amores, mas eu estou adorando essa reviravolta que estamos tendo em Vai na Fé. Tudo isso começa com o retorno do nosso malvado favorito, Hugo. De volta ao bairro de Piedade, o ex da Jenifer irá se surpreender com uma proposta inusitada feita pela mesma.

Mesmo decepcionada após ver o rapaz ameaçado uma vítima do Theo num vídeo, a evangélica pede para que o moço seja testemunha de acusação no processo contra o vilão Theo e que poderá se redimir caso aceite depor.

Mesmo sabendo que pode ir para a prisão, ele decidi se arriscar e assim pode provar que é um novo homem. Bem tenta incluí-lo como nova testemunha e faz um apelo ao juiz, mas infelizmente o magistrado não acatará o pedido do advogado. E apesar de não depor, Hugo já impressionou Jenifer só por essa atitude. Será que o ex-casal vai voltar depois disso? Vamos ficar de olho!