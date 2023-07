Vai na Fé: Após humilhação no tribunal, Sol é atacada por multidão enfurecida: “Mentirosa”

A protagonista será atacada durante uma das suas aulas-shows nos próximos capítulos do folhetim das 19 horas.

Depois da sentença favorável à Theo no julgamento, a vida da nossa protagonista irá virar um verdadeiro inferno. Meus amores, o vilão não irá perder tempo e montará um gabinete de ódio para se vingar da Sol. A dançarina vai ficar desesperada quando os populares invadirem sua aula-show com cartazes cheios de ofensas – como vagabunda e mentirosa. Que isso, gente? Coitada da moça.

Ai vocês se perguntam junto comigo? Katia, não tem como piorar a situação da Sol, tem?

Meus queridos, tem como piorar sim, e muito! Acontece que Theo arrumou uma cúmplice para acabar com a vida da Sol, e essa pessoa é ninguém mais, é ninguém menos que Erika, que não é nenhuma surpresa, já que a moça nunca engoliu a nossa ex- vendedora de quentinhas desde da época em que trabalhavam no balé do Lui Lorenzo.

Erika já chega colocando seu plano maligno na mesa. Ela irá convencer Theo a contratar pessoas para atacarem a dançarina tanto na vida real quanto nas redes sociais. O bater contar Sol será tão grande que Kate vai ter tendinite de tanto apagar todos os comentários negativos no perfil de Sol. E a cereja do bolo será quando a dançarina for surpreendida por uma multidão com blusas da mesma cor e carregando cartazes com as seguintes mensagens “vagabunda, mentirosa” e, em seguida irão fazer um apitaço, quando Sol subir no palco.