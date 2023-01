Uma nova era: Flay pública vídeo misterioso e relembra ataques que recebeu durante o BBB20: “Eles não gostam de mim”

A cantora afirma que esse é o maior e mais importante projeto de sua vida.

E vem novidades por aí. Na tarde desta quinta-feira (26), a cantora e ex-BBB Flay, atiçou a curiosidade dos fãs ao publicar um vídeo bem misterioso onde a mesma está envolvida em um pano branco, com diversas ofensas escritas.

Além das escritas, ao longo do vídeo é possível escutar algumas vozes falando clássicas frases que lhe foram direcionadas durante a sua participação da 20ª edição do BBB, como “Ela é Totalmente Fake”, “Fingida”, “Mentirosa”, “Que tipo de pessoa é essa”, “Eu tenho medo dela”, “Não sinto verdade em você”.

Com uma pegada bem diva do POP, a gata finaliza o vídeo com a seguinte fala: “Eles não gostam de mim. Não veem verdade em mim. Será que eu sou mesmo o que eles dizem? Ou seus olhos estavam contaminados demais para me enxergar?”.

Segundo a cantora, esse é o projeto mais importante de sua vida, pois para colocá-lo em prática ela se inspirou em situações que poderiam lhe derrubar, mas que lhe fortaleceram.

“É o maior e mais lindo projeto da minha vida profissional e pessoal, certamente eu nunca me expus dessa forma antes, ele é a soma das principais marcas que foram deixando em mim e que poderiam ter me derrubado, mas ao invés disso me fortaleceram e me ensinaram a me defender sozinha, não abaixar a cabeça e seguir”, revelou Flay.