Um ano após ser massacrada na web por falta de samba no pé, Gabi Martins comemora: “Superação”

Cantora desfilará nesta segunda (20) como musa da Vila Isabel

Um ano atrás Gabi Martins sofria as dores e as delícias de ser musa no carnaval. Esse ano a loira investiu em treinos para sair belíssima na Vila Isabel. A musa usou as redes sociais para dizer que está feliz e emocionada com o carnaval.

“É hoje. O grande dia chegou. Eu estou assim, muito feliz, muito emocionada. Eu sempre fico emocionada com o Carnaval, porque eu acho que é uma história de superação muito grande comigo mesma, não com os outros”, iniciou.

Gabi ainda diz que está com uma expectativa enorme diante do desfile. “Eu fico muito emocionada, e estou muito ansiosa, muito feliz, numa expectativa enorme de hoje com a minha Vila Isabel. Eu amo essa escola de paixão, é uma escola que me abraçou com muito carinho, a comunidade… Estou muito feliz”, finalizou.