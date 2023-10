Ultra Trail Amazônica, uma das maiores ultramaratonas da América Latina terá patrocínio da inDrive, plataforma dos EUA

Prova terá três dias de corrida em meio a Selva Amazônica, no modelo Non Stop Survivor para Trail Run e Mountain Bike

A Ultra Trail Amazônica, uma das maiores ultramaratonas da América Latina, que acontece no início de novembro deste ano em Manaus (AM), terá como principal parceira da competição a inDrive, plataforma de mobilidade e serviços urbanos, com sede em Mountain View, Califórnia (EUA). Mais do que um acordo para promover a competição, a aliança encontra uma fusão de propósitos entre a empresa e a organização que abraçam e envolvem a comunidade da região. É o terceiro ano consecutivo de realização do evento, e mais de 100 atletas de todo o Brasil se inscreveram.

Ultra Trail Amazônica 2022

O objetivo do Ultra Trail Amazônica é proporcionar aos participantes experiências de contato e vivência com a cultura, estabelecendo vínculos com comunidades locais pouco exploradas, promovendo um encontro que reúna esporte, natureza, segurança, entretenimento e competitividade, com forte apelo à preservação e consciência ambiental. Finalidades que também regem todas as formas de atuação corporativa da inDrive, no seu papel de combate às injustiças.

“Na inDrive as pessoas e as comunidades estão em primeiro lugar. Cada oportunidade de fazer mais e melhor por elas é o que nos guia. Estar nesta terceira edição do Ultra Trail Amazônica, como apoiadores é também abraçar o povo Manauara, unindo educação ambiental, cultura, geração de renda e conservação ambiental em uma única ação. São propósitos altamente conectados aos nossos valores e é isso que queremos transmitir sempre”, afirma Ekaterina Kuratova, coordenadora do projeto YourPace na inDrive.

Participantes da ultramaratona

“Além do desafio da prova em si, seja pela distância, clima e percurso, o diferencial características de uma corrida na selva tornam o evento ainda mais emocionante. A inDrive entendeu a proposta e embarcou no desafio de ampliar ainda mais o alcance do nosso propósito”, revela James Júnior, fundador e organizador do Ultra Trail Amazônica.

Serão três dias de corrida no meio da selva, no modelo Non Stop Survivor (sem parar e o atleta é autossuficiente) para as seguintes distâncias: 13 km, 21 km, 30 km, 50 km, 100 km, 160 km e 255 km (160 km + 95 km). As distâncias podem variar entre 3km e 10km e as variações respeitam diretamente o fluxo da natureza amazônica, pois depende exclusivamente da vazante do Rio Negro, o que é decisivo para o traçado final das distâncias. Dependendo do nível da água, poderão ocorrer alterações em alguns percursos até ao final de outubro, altura em que serão apresentados os percursos definitivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atletas em uma das comunidades indígenas

Créditos: Divulgação

Os atletas inscritos para percursos superiores a 30 km passarão por quatro comunidades indígenas e cinco ribeirinhas. Haverá apresentações sobre a cultura indígena, experiências gastronômicas, além de pernoite na aldeia. Os atletas também serão convidados a conhecer os hábitos de pessoas que convivem em profunda harmonia com a Amazônia e seus encantos. No primeiro dia, durante conferência técnica, os atletas receberão instruções de como sobreviver na selva e boas-vindas com passeio de barco pelo Rio Negro até chegar à aldeia indígena.