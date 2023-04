Travessia: Gloria Perez usa tecnologia para tentar hitar novela fracassada

Autora vai usar o metaverso para trazer a personagem de Grazi Massafera de volta para a trama que anda mais fria que tudo

Apelou! Não é de hoje que sabemos que a filha mais nova de Gloria Perez tem dado um show de horror em relação à audiência na Globo. Travessia não alcançou o sucesso que achou que alcançaria e a escritora já pretende apelar para o metaverso para trazer Grazi Massafera de volta para a trama. De acordo com Patrícia Kogut, a tentativa é fazer um encontro de Débora, com Chiara, Jade Picon, em um ambiente virtual.

A cena acontecerá logo após o nascimento do filho da riquinha com Arey, Chay Suede, e ela já foi escrita por Gloria, ou seja, vai acontecer mesmo.

Vale lembrar que o público gostou muito de ver Grazi na novela,mas ela morreu logo cedo na trama. Trazer ela de volta seria levantar a audiência? Ou uma tentativa frustrada? Só descobriremos com o tempo.

A cena teve inspiração em cenas do filme ‘A Origem’, estrelado por Leonardo DiCaprio. Esse é um dos filmes lembrados como a joia do cinema, espero que a novela não caia em vergonha alheia, porque os senhores do Tik Tok já estão preparados para atacar.