Tratamento facial com esperma de salmão? Jennifer Aniston  apostou alto na beleza

A atriz contou que apostou no procedimento em entrevista ao The Wall Street Journal

O que? Sêmen de salmão faz bem para a pele? Jennifer Aniston contou que se jogou no tratamento para a pele do rosto e não teve vergonha de assumir a história para o The Wall Street Journal. A atriz não deixou de dizer que aproveita os tratamentos e se joga nos mais novos.

“Antes de tudo, eu disse: ‘Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?’”, recordou a estrela de Hollywood. “Acho que esse é o futuro. Vou tentar quase tudo de uma vez”, contou Jennifer, ressaltando que não sabe se o procedimento foi eficaz.

Jennifer ainda disse que não gosta de receber elogios quanto a sua idade. “Me deixa louca. Não aguento. É um hábito da sociedade, como: ‘Bem, você está nessa fase, então, para a sua idade…’ Eu nem entendo o que isso significa”, disparou.