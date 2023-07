“Traição a gente não perdoa”, dispara Preta Gil

A cantora esteve no Numanice, no Rio de Janeiro, e não deixou de mandar um recado para Rodrigo Godoy de cima do palco com Ludmilla

Eu fiquei emocionada quando vi Preta Gil no Numanice, no Rio de Janeiro. Não me aguentei ainda mais quando ela mandou o recado para Rodrigo Godoy, seu ex-marido. A musa subiu no palco e disse que não perdoa traição, isso mesmo que vocês leram, enfrentando um câncer de intestino, ela segue sendo referência para muitas mulheres. “Eu vou dar uma dica para vocês: se o boy não vier, a gente arruma outro”, alfinetou a cantora. Informações são da revista Quem. Ela ainda completou:”A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: ‘eu te perdoo'”, disse Preta no palco, antes de reforçar que nem tudo pode ser perdoado. “Traição é diferente, a gente não perdoa”, disse.