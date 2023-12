“Torço para que o Cariani seja inocente”, dispara Danilo Gentili

O apresentador Danilo Gentili não deixou de falar sobre a conduta do seu personal trainer, Renato Cariani, que teve o seu nome em todos os tablóides nessa última semana. O influenciador é um dos principais alvos investigados em uma operação da Polícia Federal sobre uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack.

“Torço para que o Cariani seja inocente, pois nesse pouco tempo que o conheci pareceu um cara bacana. Porém a minha opinião continua a mesma. Se ficar comprovado que ele é traficante, espero que ele seja condenado e punido”, disse.

“Você forçar a barra com essa edição (de um vídeo) querendo me associar a tráfico de drogas revela muito mais sobre que tipo de gente você é do que sobre quem eu sou”, disparou no Twitter. Ele ainda completou no Instagram: Confesso que essa história toda me deu algum alívio pois hoje era dia de treino de pernas e eu não estava a fim”.