Torcedores do Corinthians invadem motel e agridem o meio campo Luan

Durante as agressões, os torcedores do timão reivindicavam que o atleta pedisse a sua rescisão do clube paulista.

Gente, socorro! Na madrugada desta terça-feira (04), o meio campo do Corinthians, Luan, foi agredido por torcedores do Timão, que invadiram um motel, na Zona Oeste de São Paulo, onde ele estava, acompanhado de 9 convidados, dentre eles homens e mulheres. Ao invadirem o estabelecimento, os agressores gravaram um vídeo, retirando Luan da suíte em meio aos tapas, enquanto eles exigiam que o atleta pedisse a sua rescisão do time. No vídeo, que está circulando nas redes sociais, é possível escutar alguns comentários, como: “Sai do Corinthians”, “Tem que respeitar o Corinthians”, “Você vai sair fora do Corinthians”, “Você está sugando o Corinthians”, “Você é um vacilão”, “É o Gaviões, aqui não é brincadeira, não, xará”.