Titi Muller revela que é proibida de falar que sofria agressão do seu ex-marido: “Sob mordaça”

Liminar pediu para que a apresentadora não citasse o marido e seus familiares

Jesus amado! Titi Muller contou que está proibida de falar sobre as agressões que sofreu do seu ex-marido, Tomás Bertoni. O músico ainda proíbe a apresentadora de falar no nome de seus familiares. De acordo com a GloboNews, o artista admitiu que submeteu a ex-esposa à violência psicológica, física e verbal.

Ele é filho de ex-ministro e integrante da banda Scalene.pic.twitter.com/oGzs9Swfue — PAN (@forumpandlr) February 23, 2023

“Tem uma liminar que meu ex-marido pediu para que eu não citasse ele e pessoas da família dele em redes sociais sob multa. Estou aí sob mordaça”, disse ela ela podcast de Tati Bernardi.