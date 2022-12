Tiffany Alvares da sua versão da história com Karoline Lima: “Ela me procurou e eu tomei as dores dela”

A atriz defendeu o zagueiro, afirmando que ele não é quem as pessoas pensam que ele é e que ele merece ir atrás da sua felicidade.

Amores, a pouco contei para vocês que a ex do Éder Militão, a modelo Karoline Lima, expôs que enquanto ela estava grávida da pequena Cecília, ele a traiu com sua ex-namorada a atriz Tiffany Alvares, com que recentemente ele tem se reaproximado, e que a atriz se fazia de sua amiga durante o seu relacionamento com o zagueiro.

Após toda essa polêmica, Tiffany foi procurada pelo perfil “Gossip do dia” para dar a sua versão da história e é claro que eu trouxe ela para vocês.

“A real é que e na época eu tomei as dores dela sim, de início e ajudei como pude, como mãe e mulher, mas quis também escutar ele, que sempre se calou e não tem nada de errado nisso, quis ressignificar algo que em mim doía e a gente se resolveu, eu ao contrário de todo mundo, ouvi ele”, iniciou a atriz.

Tiffany conta que a história dela e de Éder é muito maior do que as pessoas pensam e que está ciente de que a bomba sempre cai para o lado mais fraco da história, insinuando que esse seja o seu.

“Temos uma história muito longa e antiga, conheci ele muito antes de TUDO isso que hoje ele vive, eles não estavam juntos quando ele veio pra cá e a gente somente se encontrou uma vez pra conversar. Ela sempre agindo por impulso e magoando pessoas com as palavras, mas como disse, a bomba sempre vai cair pro lado mais fraco e tá tudo bem.”

Por fim, a atriz afirma não ter feito nada de errado e sai em defesa do zagueiro pedindo que as pessoas deixem ele seguir a sua vida e ir em busca da felicidade.

“Ele não é nada disso que todo mundo fala, tô em paz, seguindo minha vida, o menino tem esse direito também poxa, vai ficar eternamente preso nisso? Deixa o menino se concentrar no trabalho dele e em ser feliz, a gente merece e ele também, fim. Tô aqui cuidando do meu filho em paz e me vem essa. Não fiz nada de errado, tô dentro da minha casa buscando ser feliz”, finalizou Tiffany.