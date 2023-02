Thiago Salvático nega interesse em dinheiro de Gugu: “O dinheiro é uma consequência”

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Thiago falou sobre sua relação com o apresentador e rebateu as acusações

Thiago Salvático vai defender a sua história com Gugu Liberato com unhas e dentes. Em entrevista para o jornalista Léo Dias ele disse que as pessoas têm que entender que não se trata só da história do apresentador, mas da sua também, afinal eles passaram um bom tempo juntos. Ele ainda conta que não tem interesse no dinheiro do apresentador.

“As pessoas não entendem que a história não é do Gugu. A história é minha também. Eu sou criticado por me defender, toda vez que eu apareço [na mídia]. As pessoas me criticam, falam que eu estou expondo… não estou expondo, a história é minha também. Nós vivemos quase nove anos juntos”, disse.

Thiago ainda completa e diz que quer buscar o seu direito como companheiro: “Quero mostrar quem realmente o Gugu era. O dinheiro é uma consequência […] O Gugu me deu a coisa mais importante de todas. Uma coisa que ninguém pode tirar: o tempo dele. Ele me deu a coisa mais preciosa que uma pessoa possa ter […] Só quero recorrer e buscar meu direito como companheiro”, finalizou.