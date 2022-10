Tiago revela reação de Nadine ao ver tatuagem em sua homenagem

Peão disse que a mãe do jogador o chamou de louco depois da tatuagem em sua homenagem

Minhas fofoqueiras fãs de reality show devem estar malucas com as revelações de Tiago Ramos dentro da Fazenda, né? O modelo contou qual foi a reação de Nadine depois que ela viu a tatuagem que o ex-jogador fez em sua homenagem. O peão contou que a mãe do jogador o chamou de louco.

Em conversa com Pétala o modelo conta que fez sem a permissão da mãe de Ney, e ainda ressalta que ela gostou da surpresa, mas a mídia deu um foco negativo para o fato. “Eu não pedi, mas a pessoa gostou. Só que a mídia fez com que isso virasse uma coisa ruim”, contou ele.

Tiago ainda continua: “Me chamou de louco, mas gostou. O nome ficou da hora, ficou bonito. Mas eu cobri porque vim pra cá”, disse ele mostrando a nova tatuagem.