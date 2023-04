Tiago Ramos manda recado para Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar Jr.: “Aguarde”

O ex-fazenda é ex-namorado da mãe do atacante brasileiro, que atualmente joga pelo time francês, Paris Saint-Germain.

Eita bebês, alguém sabe me dizer o que está acontecendo? Neste fim de semana, o ex-Fazenda e eterno ex-padrasto do Neymar Jr, Tiago Ramos, publicou uma foto chorando em seus stories.

Porém, o que mais chamou a atenção na publicação de Tiago não foi a foto em si, mas sim, a legenda que o influenciador colocou na foto.

Sem dar muitos detalhes do que está acontecendo, o ex-Fazenda dá um tipo de “aviso” para a influenciadora Nadine Gonçalves, mãe do atacante brasileiro, afirmando que as lágrimas que ele está derramando vão secar, porém, o que aconteceu, e que não foi revelado, não será esquecido.

“É, Nadine. Essa lágrima vai secar, mas o que aconteceu não. Aguarde…”, garante Tiago Ramos.