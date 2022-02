“Preciso de coragem para apertar esse botão”, dispara mãe de Tiago Abravanel

Depois de Tiago desistir do BBB22 na tarde do domingo (27), mãe do ator diz estar muito orgulhosa

Depois de Tiago desistir do BBB22 na tarde do domingo (27), mãe do ator diz estar muito orgulhosa Ai Tadeu, só quem viveu sabe. Big Brother Brasil não é brincadeira não minha gente, e nós só fomos ter consciência disso na edição passada. A pressão é tanta que neste domingo Tiago Abravanel desistiu do jogo, apertando o botão, sua mãe se sentiu orgulhosa do feito do filho. Tiago Abravanel aperta botão para sair do BBB22 “Precisa de coragem para apertar esse botão. Tenho muito orgulho de você, filho. Vem aqui pra fora que você é muito amado, e a vida continua”, disparou Cintia Abravanel em vídeo. Como de fato só o neto do Sisi pode abrir mão do prêmio de um milhão e meio assim. Foi pa-pum.