Thiago Salvático provoca ex-mulher de Gugu, após carta que menciona “cura gay” viralizar na mídia:  “O amor verdadeiro”

Desde 2020 o chef de cozinha está em uma constante briga com a médica para provar que tinha uma relação estável com o apresentador.

Amores, ontem contei para vocês sobre a carta que a ex-mulher de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam, havia mandado para o apresentador, revelando que a mesma sabia sobre a sua orientação sexual a qual ela tentou “curar”.

Pois bem, diante da repercussão que essa carta teve, o suposto ex-namorado do falecido apresentador, o chef de cozinha Thiago Salvático utilizou as suas redes sociais para provocar a ex-mulher do apresentador.

Através do seu twitter, Thiago publicou uma foto acompanhado de Gugu, durante uma viagem de helicóptero, com a seguinte legenda: “O amor verdadeiro”.

O amor verdadeiro ❤️ pic.twitter.com/R2HHkbyfb5 — Chef Thiago Salvático👨🏻‍🍳 (@ThiagoSalvatico) June 22, 2023

O chef de cozinha, que desde 2020 vive nos holofotes, desde que abriu um processo contra a ex-esposa e os filhos de Gugu, pedindo que sua relação com o apresentador fosse oficializada, recebeu o apoio de boa parte do público que repugnou a carta que foi escrita por Rose Miriam.