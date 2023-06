Thiago Salvático diz que guarda vídeo de sexo com Gugu Liberato

O ex-parceiro do falecido apresentador ainda disse que colocou os vídeos no processo e que se não fosse assim, as filmagens estariam rolando pela web

Que isso gente, um filme? Gugu Liberato está dando o que falar depois de seu falecimento, tudo isso foi motivado pela sua herança polêmica e o reconhecimento do seu companheiro, Thiago Salvático, ou companheira, Miriam, no testamento do ator. O que a gente ainda não sabia é que Thiago colocou certas filmagens no processo, dizendo que tem provas de que ele e Gugu mantinham relações sexuais. “Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’ (risos). Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype”, disse o empresário. Ele ainda completa: “Era normal, íamos ao shopping, a restaurantes, assistimos a filmes. Fazia tudo normal. Só que ele era muito discreto”, afirmou.