Terra e Paixão: Segredo bilionário virá a tona após Antônio manda matar Aline

O patriarca dos La Selva está de olho numa mina de diamantes que está nas terras da vizinha

Minha gente, parece que não é só por causa da água que Antônio La Selva quer as terras de Aline em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, iremos descobrir o grande segredo por trás das terras da jovem viúva: uma mina de diamantes. O ricaço irá contratar um geólogo para investigar o solo do local e que achará a pedra preciosa. “Eu sabia… Agora, mais do que nunca, as terras daquela mulher vão ser minhas!”, dirá Antônio.

Na cena que irá ao ar no dia 12, Aline verá o homem na beira do lago e questionará o porque dele estar ali. O profissional dirá que sentiu vontade de refrescar, e ela o libertará para tomar banho nas suas terras, depois o geólogo aparecerá mostrando a Antônio o diamante que encontrou na fazenda da pequena produtora. Já pensando em pegar os bilhões que podem estar escondidos pela terra vermelha para si, o fazendeiro mandará Ramiro matar a rival.

“Tem que parecer que foi um acidente, não pode levantar suspeitas. Afogue a Aline no rio. Lá já morreram dois. Um a mais, um a menos, não faz diferença” ordena o ricaço.

A viúva conseguirá se salvar do atentado e ficará desconfiada com os motivos de Antônio querer matá-la, uma vez que ele já está usando as águas das terras dela. Ela verá o geólogo novamente na sua fazenda, colhendo amostras do solos. O homem justificará que está apenas procurando água, mas ela não acreditará.

A moça irá comentar com Caio que deve existir outra razão para Antônio ainda querer matá-la para ficar com suas terras e que a água é apenas uma desculpa. Ela nem imagina que seja dona de uma fortuna bilionária em pedras preciosas.