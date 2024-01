Terra e Paixão: Ramiro mata Antônio e é preso durante seu casamento

O ex-funcionário do fazendeiro matará o crápula e será buscado pela polícia no dia de seu casamento com Kelvin.

Um que ficará conhecido como um grande herói, será o Ramiro (Amaury Lorenzo), isso no final da novela das 21 horas, isso porque, Antônio escapará da prisão quando for transferido para o xilindro, só que, ao invés de fugir do país, ele primeiro coloca em mente matar Aline (Bárbara Reis) durante sua cerimônia religiosa com Caio (Cauã Reymond). A pancadaria vai acontecer dentro mesmo da igreja. Ramiro entra no meio da briga e mata Antônio, antes que ele faça algo pior e coloque todos os convidados em risco. Na trama Terra e Paixão, La Selva enfurecido fará Kelvin (Diego Martins) de refém. Ele entra em desespero, e para salvar seu namorado, acaba dando um tiro em Antônio. Esse homicídio vai gerar muita emoção e entretenimento. Aline, grávida de gêmeos e quase ganhando os bebês, acabará passando mal. Seu marido ficará preocupadíssimo. Marino verá tudo e prenderá Ramiro, que se abre sobre seus sentimentos amorosos para Kelvin ao ouvir que será preso. Beijaço do casal gay CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE “Eu te amo”, diz Ramiro. Seu rosto enche de lágrimas, ele sai correndo do delegado e lasca um beijão apaixonado no seu amado. Sem chão, Kelvin implora para que o delegado tenha piedade de seu admirador:”não é justo levar o Ramiro preso agora. Ele salvou minha vida, salvou a vida de Aline. Todo mundo viu”, implora Kelvin. “O Ramiro matou o Antônio na frente de todo mundo. Eu tenho que prender, é a lei”, diz o delegado. Kelvin se derramando em lágrimas e Ramiro pede para que ele se acalme, dizendo:”Kelvinho, eu ia ser preso mesmo…ele só está fazendo o trabalho dele”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE O clima pesado tomará conta de todos que presenciaram a morte de La Selva e o ato heróico de Ramiro. Na novela, Ramiro sabia que iria ser preso por ter feito delação premiada, mas felizmente sua pena será menor, porque todos os crimes que seu ex-patrão mandou ele cometer, ele jogou na mesa e revelou.