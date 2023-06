Terra e Paixão: Lucinda é espancada por Andrade

Para evitar problemas para seu marido, a mulher não irá para o hospital, para cuidar dos hematomas da agressão, que foi motivada por uma crise de ciúmes.

Já dizia o ditado, “quem avisa amigo é”, pena que Alucinada não ouviu Anely. A personagem de Tata Werneck, que já havia avisado a personagem de Débora Falabella sobre os perigos que ela estava enfrentando na mão de Andrade, personagem de Ângelo Antônio, estava completamente certa, digo isso pois, mais uma vez, Lucinda será vítima das agressões do marido.

A violência doméstica acontecerá após Andrade flagrar a gerente da cooperativa almoçando com Jonas. De cara fechada e mordido de ciúmes, o homem irá deixar o local e irá se embebedar.

Quando Lucinda chegar em casa, ela tentará explicar ao marido que eles estavam almoçando com Nina, mas ele afirmará que não existia outra mulher sentada com eles. Percebendo que a situação não estava nada boa, a mulher sairá do quarto, tentando evitar que o pior aconteça, mas isso de nada adiantará.

No dia seguinte, a gerente da pousada familiar estará toda roxa e machucada, custando andar. Ela então receberá a ajuda de Luigi que tentará levá-la para o hospital, mas para evitar as possíveis perguntas, Lucinda negará ajuda e afirmará que só estava machucada pois Andrade estava fora de si, embriagado.