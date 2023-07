Terra e Paixão: Irene envia presente de grego para a amante de Antônio 

A dondoca, tentará se livrar de Berenice, sem deixar rastros, mas será descoberta antes mesmo do plano ser concluído.

Gente, desta vez mais do que nunca a Irene irá mostrar para todos que ela não está para brincadeira. A dondoca, que está completamente obcecada pela sucessão nos negócios da família, enviará um presentinho para Berenice, a amante de seu marido, para mostrar que com ela não se brinca.

A golpista, que também só interessada no dinheiro do ricaço levará uma surpresa ao encontrar uma cobra cascavel no meio de suas coisas, pronta para lhe dar o bote. Berenice então pressionará Ramiro para que ele revele como o animal foi parar ali, ele contará que Irene havia sido a responsável.

Revoltada, a “pantera cor de rosa” irá até a casa da esposa de Antônio, para devolver o presente de grego, que será jogado no mato pelos capangas de Irene, que também colocarão a amante do fazendeiro para fora da mansão.