Terra e Paixão: Graça seduz Caio durante um banho bem quente nos próximos capítulos da novela

A agropaty e o primogênito dos La Selva terão um momento juntos no chuveiro

Pelo visto, se casa com a Graça não será nenhum sacrifício para o Caio, né meus amores? A moça já começou a trabalhar na sedução para fisgar o moço e nos próximos capítulos, iremos ver a patricinha invadindo o quarto do moço e indo tomar banho junto com ele.

Depois disso, a loira aparecerá conversando com Irene e lhe dirá que precisa se casar com o Caio o mais breve possível, e que o remorso que sente pela morte do Daniel a ajudará nisso.

Antes mesmo do momento fogoso entre os dois, a vilã colocará Caio contra a parede para marcar logo a cerimônia e ao que parece, Caio irá ceder e se casar com Graça.