Terra e Paixão: Cansado de ser maltratado, Gentil arma vingança para destruir Antônio

O pau-mandado do fazendeiro, irá implantar drogas ilícitas nas cargas do patrão e o denunciará por tráfico.

Gente, vamos combinar que já estava mais do que na hora do Gentil finalmente parar de ser um pau-mandado do Antônio e provar que também tem o seu valor. Cansado de tanta humilhação, o funcionário do fazendeiro armará uma vingança envolvendo uma falha no esquema de segurança que impede o roubo das cargas do fazendeiro.

Ao perceber que, apesar do ricaço possuir uma equipe que evite o roubo e sua carga, Antônio não possui ninguém que garanta que a carga seja “sabotada”, com a ajuda de Miro, Gentil resolverá implantar um kg de cocaína no meio da carga do fazendeiro.

Feito isso, a dupla anotará a placa do caminhão que está transportando as drogas ilícitas e denunciará o fazendeiro, anonimamente, por tráfico.