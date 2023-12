Terra e paixão: Apavorada, Aline sai de Nova Primavera para fugir de Antônio

A viúva de Daniel se esconderá em um convento onde terá que se adaptar com as obrigações e a rotina das freiras.

Após descobrir que a sua maior rival está esperando filhinhos de seu herdeiro, Caio, Antônio ficará ainda mais com sangue nos olhos e com vontade de destruir Aline, porém, ao contrário de antes, agora, a moça teme que a vida de seus filhos seja prejudicada.

Apavorada com o que o fazendeiro poderá aprontar, ela decidirá deixar Nova Primavera e se esconder em um convento com a ajuda de Rodrigo, porém, para se esconder alí, Aline terá que dançar conforme a música e cumprir com as obrigações e a rotina das freiras.