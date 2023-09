“Teria morrido se estivesse sem cinto”, afirmou Regis Danese, após acidente de carro

O cantor gospel, que segundo a PRF teria invadido a pista contrária, revela o motivo de ter feito um vídeo anunciando seu acidente instantes após o ocorrido

Gente, vocês lembram que na última quarta-feira (30) o cantor gospel Regis Danese se envolveu em um grave acidente ao colidir de frente com uma carreta BR-153, em Jaraguá, em Goiás? Pois bem, na noite de ontem (03), em entrevista ao Fantástico, o artista contou detalhes sobre o acontecimento que quase tirou a sua vida.

“Naquele momento, sei lá, não vi nada. Só vi o impacto. Foi um susto muito grande. Só vi depois, nas imagens, o carro todo arrebentado. Meu carro não tinha porta. Se eu não estivesse com o cinto de segurança, acho que eu teria morrido”, afirmou Regis Danese.

Além do cantor, o seu irmão, Daniel, que também estava no carro com o artista, falou sobre o acidente. “A gente estava conversando, eu estava olhando o GPS e o celular caiu. Eu abaixei para pegar o celular e, quando levantei, só deu tempo de dizer ‘vai bater! A sorte é que ele jogou (o carro para o lado). Se ele tivesse continuado, teria pego na cabeça dele”,

lembrou Daniel.

Continuando, Regis revela o porquê de ter feito um vídeo instantes depois, noticiando os seus fãs sobre o acidente. “As pessoas veem um carro acidentado e veem o Regis lá no chão, ‘Ai, morreu, tá em estado grave’. Falei ‘não, eu mesmo já vou dar essa notícia’”, revelou o cantor.

Segundo as informações de uma perícia que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, Regis Danese teria invadido a pista contrária, ocasionando o acidente.