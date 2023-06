Tentando dar um up na novela das 21h, autor antecipa a morte de um dos protagonistas da trama

Em breve, o filho preferido de Irene se envolverá em um acidente de carro, que o deixará de coma e depois o matará.

Gente, não é por nada não, mas o que está acontecendo com as novelas que a Globo está produzindo para as 21h? O horário nobre, que costumava ter novelas bafônicas há muito tempo, não vê uma grande trama.

Como se já não bastasse todas as reviravoltas que a Glória Perez teve que fazer na novela “Travessia” para ver se dava up na novela, agora, em “Terra e Paixão”, o autor Walcyr Carrasco resolver fazer o mesmo para ver se consegue salvar o folhetim.

Para começar as mudanças na trama, o autor decidiu antecipar a morte de Daniel (Johnny Massaro), que sofrerá acidente de carro, passará alguns dias em coma e morrerá.

Mas agora a pergunta que não quer calar, será que essa antecipação nos acontecimentos da trama será a salvação da novela das 21h, ou só mais uma tentativa falha.