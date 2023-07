Telão de telejornal do SBT despenca, ao vivo, e assusta equipe de bombeiros

A equipe de socorristas que estava no programa falava sobre o resgate do desabamento, em um edifício em Paulista, no Grande Recife.

Gente, pensa que perigo!! Na manhã desta segunda-feira (10), durante o programa “Por Aqui”, que é apresentado pelo jornalista Fábio Araújo, na TV Jornal, afilhada pernambucana do SBT, um dos telões do estúdio do telejornal despencou da parede, no ao vivo, enquanto o apresentador entrevistava uma equipe de bombeiros do local. Fábio, entrevistava os bombeiros responsáveis por fazer o resgate no desabamento de um edifício, que aconteceu recentemente, em Paulista, no Grande Recife, quando de repente o telão que estava atrás dos socorristas despencou da parede. Felizmente, apesar do susto nenhuma das pessoas que estavam presentes no estúdio saíram feridas.