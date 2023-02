Taylor Lautner fala sobre amizade abalada com Robert Pattinson: “Não havia uma competitividade”

Ator falou que a amizade dos dois foi abalada pelos fãs da saga ‘Crepúsculo’, mas que os dois não deixaram de ser amigos

Só quem viveu a saga ‘Crepúsculo’ na época do seu lançamento vai saber o que virou o mundo quando os vampiros chegaram para tomar conta de tudo. Aliás, o mundo se dividiu entre lobos e vampiros e Taylor Lautner contou que sua amizade com Robert Pattinson foi colocada à prova por causa do sucesso da franquia de filmes em meio ao público.

“Eu era tão jovem e, sim, eu sinto que foi muito estranho viajar pelo mundo e estar em cidades diferentes e ter milhares de fãs gritando, tomando o seu lado ou o lado do outro cara [Pattinson]. Tipo, nós somos uma equipe. Nós dois estávamos apenas tentando fazer os melhores filmes… era um pouco bizarro, a competitividade. Não havia uma competitividade entre mim e Rob, mas ter esse lembrete constante definitivamente teve um impacto”, disse ele.

Taylor ainda disse que o tititi nos bastidores afetaram os bastidores das filmagens, que mesmo os dois sendo amigos, incorporaram o personagem que começava a respingar na vida pessoal dos dois. Eita!