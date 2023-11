Sonia Abrão rebate Tata Werneck: “Somos frutos de uma luta muito grande, não desistimos, nós resistimos”

Sonia Abrão não ficou calada ao ver a sua emissora do coração como alvo de piadas de Tata Werneck no ‘Prêmio Multishow’. Acontece que a humorista disse novamente que o seu vestido era mais caro que a grade completa da emissora de TV. Sonia disse ter ficado muito triste com a comparação e que a RedeTV! persiste sendo fruto de uma luta muito grande.

“Já deu essa piada e a gente aqui na RedeTV! ficamos muito tristes porque nossa emissora não merece, de verdade, está difícil para todo mundo, para todas as emissoras, essa você vai ficar devendo para a gente, não dá para passar pano”, disse.

Ela ainda completou: “Fiquei triste, A RedeTV! não merece, somos frutos de uma luta muito grande, não desistimos, nós resistimos e ter que ver isso, as pessoa rindo de nós, magoa, magoa mesmo, vamos ver no próximo se o vestido desabotoar a gente vai aplaudir”, finalizou.