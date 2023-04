Tata Werneck agradece a flacidez e comemora a chegada dos 40

Humorista ressaltou que corre dos procedimentos estéticos pois tem medo de agulhas e prefere ser flácida, mandando aquele recado para as que não são

Cuspiu no prato ou o medo de agulha pe real? Tô de olho hein Tata… A humorista de sucesso da Globo está prestes a completar os 40 anos e não deixou de falar sobre a chegada na idade que mais assusta as personalidades. No entanto, em entrevista ao Gshow, a atriz disse que agradece a flacidez, porque se assim não fosse seria estranho.

“Não tenho problema nenhum em envelhecer. Com quase 40 estou sem um procedimento porque tenho pavor de agulha! Graças a Deus que sou flácida, as que não são, são muito esquisitas”, disse ela.

Werneck ainda disse que largou os sedentarismo. “Me senti frágil com a barriga de grávida. Ficava muito cansada e daí, comecei a malhar. Comecei a focar mais na bunda e é impressionante como ela fica grande, rápida!”, contou.