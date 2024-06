Suzy Cortez revelou ter passado dois anos sem sexo por recomendação terapêutica

Conhecida por seu sucesso em plataformas adultas, a influenciadora Suzy Cortez fez uma revelação sobre sua vida pessoal. A musa contou em seu perfil do Instagram que ficou dois anos sem sexo, seguindo a orientação de sua terapeuta. “Era como se eu estivesse em um relacionamento sexual com todos os meus assinantes, e isso estava consumindo muito do meu tempo, foi uma das razões pelas quais saí da OnlyFans”, explicou Suzy.

Segundo a própria Suzy, a decisão foi tomada após ela perceber que a intensa interação com seus assinantes estava afetando sua vida pessoal e emocional. “Minha terapeuta sugeriu que eu precisava sair desse ciclo e passar um tempo sozinha. Ela recomendou ficar sem sexo e eu aceitei”, relatou. Esse período de abstinência foi essencial para que ela pudesse se reconectar consigo mesma. “Esse tempo foi crucial para meu bem-estar mental e emocional”, afirmou.

Após essa fase, Suzy afirma que está pronta para retornar ao universo das plataformas de conteúdo adulto. Desta vez, ela optou pela plataforma nacional Close Fans. “Escolhi a Close Fans por ser uma plataforma brasileira, onde sinto que posso me conectar de forma mais genuína com meu público e oferecer um conteúdo autêntico”, declarou Suzy.

A respeito de sua experiência anterior em outras plataformas e da mudança para a Close Fans, Suzy comentou: “Ser pioneira em outras plataformas foi uma grande experiência, mas senti a necessidade de uma mudança. A Close Fans proporciona um ambiente no qual posso estar mais próxima dos meus fãs e criar um conteúdo que verdadeiramente me represente”, disse ela.