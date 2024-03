Susto no BBB 24! Mc Bin Laden quase incendiou a cozinha do Vip

O funkeiro não viu a frigideira que usava em chamas, então Davi agiu rápido para evitar que a situação saísse de controle.

Que perigo, gente! Olha só o que rolou na manhã deste domingo (24) na casa do BBB 24. Pois bem, tudo começou quando o MC Bin Laden e alguns brothers que estavam nas cozinhas do ‘Big Brother Brasil 24’ e levaram um susto daquele, porque o funkeiro colocou uma frigideira com azeite para esquentar enquanto preparava seu café da manhã, e acabou se distraindo enquanto fazia seu pai que não percebeu quando a frigadeira pegou fogo.

Ele ficou completamente sem reação, olhando o fogo, sem saber o que fazer. Só que Davi, que estava na cozinha da Xepa, agiu rapidamente, tirou a frigideira de cima do fogão, colocou na pia e abriu a torneira para a água apagar o princípio de incêndio.

Mesmo assim, a atitude do baiano acabou sendo criticada nas redes sociais, pois, poderia ter causado um problema muito maior, já que contato com o óleo fervente e a água tende a gerar explosão. No X (antigo Twitter), a equipe do motorista do motorista de aplicativo deu dicas de como se deve proceder na situação.

“Sobre esse ocorrido: sabemos que a forma que o Davi tentou conter o fogo não é a correta. Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências”, começou o texto, antes de dar as instruções. “Desligue o fogão. Molhe um pano, torça-o retirando o excesso de água, para que este não pingue. Coloque o pano sobre a panela/frigideira e espere até que esfrie (não saia mais vapor)”

“Nunca tente mover a panela ou frigideira. Nunca jogue água, pois os respingos resultarão numa bola de fogo (explosão) com efeitos devastadores. Vamos nos cuidar sempre em nossas cozinhas para que isso não aconteça, gente”, explicou o post.

O perfil do MC Bin Ladden também se manifestou sobre o ocorrido. “Gente, na hora do desespero e na intenção de ajudar, o Davi conseguiu agir rápido e ajudar a apagar o fogo. Apesar de não ter sido a forma correta, foi a forma instintiva de tentar solucionar a situação”, escreveram.