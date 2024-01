Susana Vieira dá puxão de orelha em Boninho: “O visual é melhor do que o falatório”

Susana Vieira no BBB 24 vai fazer a casa pegar fogo com seus comentários sem filtro. A atriz deu um puxão de orelha em Boninho e disse que antes das provas ele tem que parar com o falatório e que os participantes vão entendendo o jogo à medida que ele vai fluindo.

“De repente é isso. Para de falar tanto que é primeiro 13 pessoas vão para a Casa de Vidro, daí volta para não sei o que. Não dá pra entender. Faz a coisa correr que a gente entende, porque o visual é melhor do que o falatório”, disse ela.

Boninho justificou o porquê ele sempre precisa explicar suas dinâmicas. “O pessoal reclamou que a gente não explicou nada. Tem que explicar antes”, retrucou ele. “Gente, vocês enchem o saco! Não tem que explicar nada”, disse Susana, que fez a mesa cair na risada.