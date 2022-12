Suposta amante de Militão se pronuncia após Karoline Lima expor traições

Tiffany Alvares foi acusada de ficar com Éder Militão enquanto Karoline estava grávida e não deixou de rebater os comentários

Pega fogo Cabaré! Karoline Lima soltou o verbo e colocou a boca no trombone diante das traições de Éder Militão. A loira jogou o nome de uma possível traição de Militão com Tiffany Alvares, que decidiu se pronunciar diante das acusações da influenciadora. Na ocasião, Lima diz que foi traída enquanto estava grávida da sua filha com o jogador.

“A real é que ela me procurou e na época eu tomei as dores dela, sim, de início e ajudei como pude, como mãe e como mulher…”, começou o desabafo no perfil Gossip do Dia.

Tiffany conta que quis ouvir o que Militão tinha a dizer, contando que ele o jogador sempre se calou. “Mas quis também escutar ele que sempre se calou e não tem nada de errado nisso, quis ressignificar algo que em mim doía e a gente se resolveu, eu ao contrário de todo mundo, ouvi ele. Temos uma história muito longa e antiga, conheci ele muito antes de tudo isso que hoje ele vive. Eles não estavam juntos quando ele veio pra cá e a gente somente se encontrou uma vez pra conversar”, desabafou.

A influenciadora negou a traição e alfinetou Karoline: “Ela sempre agindo por impulso e magoando pessoas com as palavras, mas como disse, a bomba sempre vai cair pro lado mais fraco e tá tudo bem”, disse.

“Ele não é nada disso que todo mundo fala, tô em paz, seguindo minha vida, o menino tem esse direito também, poxa, vai ficar eternamente preso nisso? Deixa o menino se concentrar no trabalho dele e em ser feliz, a gente merece e ela também, fim. Tô aqui cuidando do meu filho em paz e me vem essa. Não fiz nada de errado, tô dentro da minha casa buscando ser feliz”, finalizou.